ロッテはあす14日から、本拠地で日本ハム3連戦に臨む。先発は、アンドレ・ジャクソン投手（29）が予定されている。DeNAから新加入した助っ人右腕は、今季本拠地初登板初先発。過去にはDeNA時代の24年に1度だけZOZOマリンで登板し、7回2安打無失点で勝利投手になっている。ここまで1勝1敗だが、1度とはいえ好印象の舞台で登板していることは、プラス材料と言える。チームは現在借金5の最下位に沈むが、本拠地からの巻き返しに