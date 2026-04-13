あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）の惣菜売場が大幅改装され、4月29日にグランドオープンする。日本最大級の計66店舗となり、新たな食の楽しみを提案する。店舗ラインナップやイメージビジュアルが公開された。【画像多數】新しくなる「551HORAI」、初登場の「ワンハンドBENTO」など注目惣菜ずらり近鉄百貨店は、中期経営計画の中期ビジョンとして「新たな価値創造事業会社＝百“価”店 へと生まれ変わる」ことを掲げ