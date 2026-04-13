大相撲大嶽部屋の公式インスタグラムが１１日に更新され、日本テレビ・水卜麻美アナウンサーが部屋を訪れたことを報告した。幕内王鵬ら部屋に所属する力士が水卜アナを囲んで撮影して写真を添え「４月１３日放送の有吉ゼミで大嶽部屋が出演します水卜アナが部屋にいらして、力士達とちゃんこを作ってくれたり、一緒にちゃんこを食べたりしました」とつづった。裏話として、「水卜アナはテレビで拝見したまんまのかざらない