俳優の田中健（75）が13日、ブログを更新。今は亡き母親の懐かしい“おふくろの味”を再び味わうことが出来た奇跡についてつづった。「不思議な事はあるもので…」というひと言から書き始めた田中。「説明すると長いのだけど…」と断りながら、自身がまだアイドル歌手になる前の話から紹介。高校卒業後の約1年間、電気屋に勤めていたが、店の主人の姪にあたる女性が、女優の藤吉久美子（64）と同じ大学に通っていたのだとい