ザ・ドリフターズの加藤茶さん(83)の妻で、タレントの加藤綾菜さんが自身のインスタグラムを更新し、4月12日に38歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 加藤綾菜 】38歳の誕生日を報告「カトちゃんと出会って17年」豪華ブランド品のプレゼントや夫婦ショットに反響投稿では「誕生日でした！ついに...38歳!!カトちゃんと出会い17年」と喜びを綴り、夫である加藤茶さん（カトちゃん）と出会って17年