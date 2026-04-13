TOTOのロゴTOTOは13日、ユニットバスなど一部製品の新規受注を停止した。中東情勢悪化に伴い、原油由来のナフサを含む溶剤の調達が不安定となっているのが理由で、受注の再開時期は未定。主力商品の衛生陶器（トイレ）単体の製造や受注に問題はないという。同日、関係業者に通知を出した。TOTOによると、調達に支障がでている溶剤は、壁や天井にフィルムを貼る際に使う接着剤や、一部の浴槽のコーティング剤に含まれている。