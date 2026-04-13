（CNN）イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は12日、自国の港が脅かされるようなことがあれば、「ペルシャ湾とオマーン湾に安全な港はなくなる」と警告した。米国が表明したホルムズ海峡封鎖を前にイラン国営メディアが報じた。米軍は12日、週末にパキスタンで行われた交渉が決裂したことを受け、ホルムズ海峡にあるイランの港に出入りするすべての船舶に対し、米東部時間13日午前10時から封鎖を実施すると発表した。政府系イラン