ファミリーマートは4月14日、「とろける食感 ぎゅっといちご」(226円)を全国のファミリーマートで発売する。「とろける食感 ぎゅっといちご」(226円)○栃木県産「とちあいか」を使用同商品は、持続可能な果実生産を支援する「産地と、コンビに、」シリーズ4年目で初めて展開するいちごフレーバー。アイスの王道フレーバーとして納得のいくものを届けるべく、産地との繋がりを深め、栃木県産のいちご品種「とちあいか」を採用した。