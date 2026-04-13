ABEMA『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』が11日から12日にわたり生配信された。『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○人気ホストたちも応援に『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集めてきた俳優の山本裕典が、30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目