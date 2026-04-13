専門メディア「ドジャースネーション」は１２日（日本時間１３日）、「ドジャースには１４２年前のＭＬＢ記録を破るチャンスがある」との記事を配信した。この日の本拠地レンジャーズ戦は２―５で敗れたものの、１１勝４敗でナ・リーグ西地区首位をキープ。記事は「得失点差は＋３５でＭＬＢ最高となっている。１８８４年にセントルイス・マルーンズが樹立したＭＬＢ記録の＋４５８まであと一歩のところまで迫っている。近代（