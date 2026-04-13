■これまでのあらすじ夫・智也の姉・絵美が別居をしたいと言い出した。3ヶ月だけという約束で妻・遥名義のマンションを貸すことになるが、智也は姉がお金を持っているのか心配だった。案の定、姉は光熱費も払わず、マンションを出ていこうともせず…。姉が妻名義のマンションに転がり込んでから3カ月ー。「子どものこともあるし家に戻ってほしい」と義兄の鋭斗さんも心配して困っている様子。直接説得しに行ったのに、姉は俺の話