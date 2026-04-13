メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県愛西市で名鉄津島線の線路内に立ち入ったとして、トルコ国籍の男が逮捕されました。 警察によりますと、トルコ国籍の32歳の男は13日午前7時50分すぎ、愛西市の名鉄津島線の勝幡駅と藤浪駅の間の線路内に立ち入ったとして、鉄道営業法違反の疑いで現行犯逮捕されました。 男は、警察の調べに「間違いない」などと容疑を認めているということです。 男は、橋の上の線路にいたとこ