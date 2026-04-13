4月9日、渋谷・TOKIO TOKYOにて、シンガーソングライター・ラナメリサによる自主企画イベント「ラナメリサ presents 太陽に妬かれて vol.2」が開催された。オフィシャルレポートを掲載する。今年2月には十明を迎えてvol.1が行われたが、今回も2マン形式で、ゲストは穂ノ佳。サウンドの方向性は違えど、自身の経験から湧き出た感情を音の中で表現している点で共通する二人。「大人」や「成熟」とは何かを探す過程にいる二人のライブ