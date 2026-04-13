カロルG（Karol G）が日本時間4月13日（月）、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」3日目のヘッドライナーを務めた。コロンビアのスーパースターはラテンの古典的名曲に敬意を表しつつ、ベッキー・G、ウィシンをステージに招き、シガレッツ・アフター・セックスとの新曲を初披露した。カロルGは、コーチェラでのステージを、中南米各地のサウンドを絶え間なく披露するショーへと変貌させた。このコロンビアのスーパ