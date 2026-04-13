プエルトリコ出身のバッド・バニーがグローバルで（しかも桁外れの）成功を収めた今、ラテンとラップ、土着のカルチャーを掛け合わせた際のポテンシャルに期待するオーディエンスは少なくないだろう。今回、フジロックにて初来日を果たすブエノスアイレス出身のラッパー、トレノ（Trueno）もまた、ラテン地域ではすでにトップスターの座を誇るラッパーである。J・バルヴィンからDJプレミアといったアーティストらとのコラボレーシ