今年1月から3月まで放送していた「バナナマンのしらバナ！」（TBS系）が面白かった。MCのバナナマン・設楽統と日村勇紀が、あまり絡みのない若手芸人にネタを披露してもらい、その後のトークコーナーでパーソナルな部分を深掘りしていく番組だ。フジとTBSは「朝8時戦争」“初打席”で空振り三振…テレ朝「羽鳥慎一モーニングショー」独走いよいよ決定的パイロット版を含めてどの回も見応えがあったが、とくに2月放送の「お笑い