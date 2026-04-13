WEST.の中間淳太が手がけた台湾ガイドブック「中間淳太の満福台湾ガイド」（講談社）が発売前から話題になっている。同書は小4から中3まで台湾で育った中間ならではのディープな情報が満載。「使えるガイドブックにこだわり、校正まで携わった」という中間に台湾旅と文化について聞いた。東南アジアで韓国叩き「K-POP、韓国ドラマ、韓国製品をボイコットしろ」と大炎上！ 韓国人政治家の失言も火に油──出版の話があったのは