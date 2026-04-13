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欧州株軟調、米国とイランの直接協議は不調に終わる 東京時間17:41現在 英ＦＴＳＥ100 10563.37（-37.16-0.35%） 独ＤＡＸ23555.47（-248.48-1.04%） 仏ＣＡＣ40 8182.06（-77.54-0.94%） スイスＳＭＩ 13114.49（-68.79-0.52%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:41現在 ダウ平均先物JUN 26月限47920.00（-209.00-0.43%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限