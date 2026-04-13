大相撲の春巡業は１３日、東京・千代田区の靖国神社で奉納相撲が行われた。靖国神社では毎年、力士たちが揮毫（きごう）を行って奉納し、７月の「みたままつり」で懸雪洞（かけぼんぼり）として境内に飾られている。今年も力士たちは座右の銘など、さまざまな言葉を書にしたためた。横綱・豊昇龍は「気魄一閃」、関脇・高安は「正々堂々」、小結・若元春は「進」、熱海富士は「がんばる」、幕内・朝紅龍は「なんとかなるっぺ