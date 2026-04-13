◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部東洋大４―３帝京大２回戦（１０日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）東洋大が接戦を制し、カード１勝１敗とした。同点に追いつかれ迎えた３回２死満塁の絶好機で５番・柳下祐輝（４年＝横浜隼人）。「大事な場面でヒットを打つことができて良かったです」と、１ボールからの２球目を積極的にはじき返す中前適時打で２点を勝ち越すと、その後も追加点を重ねた。９回には押し出し