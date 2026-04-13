先週末も日本代表の欧州組各選手がそれぞれの所属リーグでプレーした。左太もも裏負傷あけのＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）は１月１８日のバルセロナ戦以来、８３日ぶりの復帰でアシストを記録。腰のけがで欠場が続いていたＤＦ板倉滉（アヤックス）はボランチで先発し、１月２４日以来、７７日ぶりの出場を果たした。ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）はオランダリーグで得点ランクトップを独走する２３得点目を挙げた。ＭＦ堂