旬の新玉ねぎを味わうサラダレシピ4選 みずみずしくてシャキシャキ食感が楽しめる新玉ねぎ。新玉ねぎのおいしさを存分に生かしたシンプルなサラダレシピをご紹介します。 マヨとめんつゆでコクうま塩昆布とかつお節でシンプルにわかめとめんつゆでさっぱり濃厚アボカドをさっぱりとさっぱりやコクうまも合う簡単レシピ 新玉ねぎはみずみずしく、生でも辛味も少ないのが特徴です。スライスするだけでおいしく食べられます。そこ