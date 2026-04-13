◆関西学生野球春季リーグ戦▽第２節２回戦同大８―１京大（１３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）同大が京大に連勝し、勝ち点を挙げた。最速１４７キロ右腕・内山璃力（りき、２年＝仙台育英）が初先発で８回を３安打１失点（自責０）と力投し、リーグ戦初白星を挙げた。「うれしさ半分と悔しさ半分です」と、意外なセリフが飛び出した。「甲子園で投げたかったので…」。当初は甲子園で１０日に１回戦、１１日に２回戦が予