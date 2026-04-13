ハンガリー議会総選挙の結果を受け、国旗を振って喜ぶ男性ら＝12日、ブダペスト（AP＝共同）【ブダペスト共同】強権的姿勢で欧州連合（EU）と長く対立した政権が終わると分かった瞬間、ドナウ川沿いの広場と道路を埋め尽くした群衆から、地鳴りのような歓声が上がった。オルバン首相の与党が敗北した12日のハンガリー議会総選挙。立役者の野党ティサのマジャル党首が国旗を掲げながら現れると、圧倒的に目立つ若者たちの熱気に包