親から褒められることなく育つと、子どもは自分に自信が持てなくなってしまう…。息子の無気力な様子は、確実に父親の言動が原因なのです。夫と話し合う必要があると感じた妻はある決断をします…。>>【まんが】子どもを褒めない父(ウーマンエキサイト編集部)