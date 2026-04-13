愛媛県は13日、四国電力伊方原発2、3号機で、原発の状態を把握する国の緊急時対策支援システム（ERSS）のデータ送信が一時停止したと発表した。点検のため1号機のみ停止すべきところ、誤って2、3号機も停止した。約2時間半後、原子力規制庁から指摘を受けて判明。2号機は廃炉作業中で、3号機の監視は継続できており、プラントの状態に異常はないという。県や四国電によると、13日午前9時半ごろ、1号機のデータ送信を停止した際