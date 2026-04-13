元AKB48で声優の佐藤妃星（きあら＝25）が13日、インスタグラムで愛犬の死を報告した。佐藤はストーリーズに「本日、4月13日早朝に佐藤家の愛犬・ルークが虹の橋を渡りました。最期まで家族みんなに愛されて私たちの願いをたくさんかなえてくれました」と記したコメントを掲載した。17歳と15日だったとし「私がデビューしたことからルークの成長を日々見守っていてくださった皆さま、本当にありがとうございました」と感謝を