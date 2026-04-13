歌手の美川憲一（79）が13日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。パーキンソン病が分かった時の心境を明かした。昨年9月、「洞不全症候群」で心臓にペースメーカー取り付ける手術を受けた。1カ月半の入院中、「せっかくだから、この際、悪いところ全部診てもらったほうがいいと思って。それで調べてもらったらパーキンソン病…。もうショックでしたよ」と説明した。MCの黒柳徹子から「パーキンソンってどうい