花王のスキンケアブランド「ビオレ」は2026年4月11日から、プーさんデザインの「ビオレu 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」と「ビオレu 泡で出てくる！ボディウォッシュ」を数量限定で販売しています。くまのプーさん原作デビュー100周年の限定デザインは見逃せない！家族みんなの素肌を守る弱酸性のボディシリーズの「ビオレu」は、くまのプーさんが今年で原作デビュー100周年を迎えることを記念して、コラボレーション