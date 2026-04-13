【第49話】 4月13日 無料公開 第49話「大船」を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月13日、原作・河本ほむら氏、漫画・なだいにし氏によるマンガ「暴力万歳」第49話「大船」をヤンマガWebにて無料公開している。 第49話では、MIUとともに学校内での戦いに挑む。2対5の数的不利をものともしない2人だったが、東雲兄弟が現れて……。 ヤンマガWebでは、最新話となる第52話「タフネス」も公