2026年4月11日放送の情報バラエティー番組「ジョブチューン〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（TBS系）の人気ジャッジ企画に、ピザハットが3年半ぶり4度目の参戦。従業員のイチ押し10品を、7人のピザ職人が合格・不合格でジャッジ。合格の札が4人以上で合格となります。結果は10品中7品が合格。そのうちの2品が、「満場一致合格」を獲得しました。自分好みにアレンジできる！●チージーロール生地（Lサイズ＋540円）ピザ生地の