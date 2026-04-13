沖縄出身、姓は宮城、165センチの小柄なポイントガード（PG）、勝負どころで味方を鼓舞するリーダーシップ…。まるで、バスケットボール漫画の金字塔「SLAM DUNK」の宮城リョータが現実世界へ飛び出したかのようだ。 3月下旬に開催された「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」で、MVPとベスト5に輝いたPG宮城昊河（みやぎ・こうが）のことである。エースの自覚を胸に、決