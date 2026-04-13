Aぇ! groupが6月17日にリリースする4thシングル『でこぼこライフ』の共通カップリング曲に、「PRIDE」が収録されることが決定。また、あわせて同曲のMVティザー映像も公開となった。 （関連：原因は自分にある。、BUDDiiS、SixTONES、Aぇ! group……春のライブシーンを彩るボーイズグループ勢） 本楽曲は、Aぇ! groupがアイドルでありながら“バンド”というスタイルに本気で向き合うきっかけ