エドワード・ヤン監督の長編デビュー作『海辺の一日 4Kレストア』が、7月10日よりBunkamura ル・シネマ渋谷宮下、角川シネマ有楽町、シネマート新宿ほかで全国公開されることが決定。あわせて日本版ビジュアルと予告編が公開された。 参考：『ヤンヤン 夏の想い出』はなぜ映画史に残る名作なのか4K版で味わう“余白”の醍醐味 1983年に発表された本作は、『恐怖分子』『牯嶺街少年殺人事件』『ヤ