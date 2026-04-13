TVアニメ『彼女、お借りします』第5期の第2話となる第50話「レンタルの彼女-カリカノ-」の先行場面カットと予告映像が公開された。 参考：2026年春アニメの注目作はどれ？『あかね噺』『LIAR GAME』『日本三國』など5選を紹介 本作は、宮島礼吏による漫画『彼女、お借りします』（講談社『週刊少年マガジン』連載）をアニメ化したシリーズ。2020年にアニメ第1期が放送されて以来、第4期まで展開されてきた。原作漫画