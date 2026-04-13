日銀が１３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円６０～６２銭と前週末に比べ２６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８６円６８～７２銭と同５８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６９６～９７ドルと同０．００１７ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS