ことし3月、アメリカのニュース雑誌『TIME』が、「世界で訪れるべき場所50選」の1つに今年は、伊勢神宮を選出しました。その理由について担当者は。 【写真を見る】TIME誌が選出 ｢訪れるべき場所50選｣の1つに伊勢神宮 “控えめで厳かな建築物の最高峰” 次回｢式年遷宮｣の観光客誘致に追い風なるか （伊勢市産業観光部インバウンド誘客係 太田徹さん）「“唯一無二の魅力”ということで受け入れられたのでは」 記事では伊