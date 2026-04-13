ラス・パルマスに所属するFW宮代大聖が負傷したようだ。カナリア諸島のラス・パルマスに本拠を置く現地メディア『ラ・プロビンシア』が12日に報じた。ラ・リーガ2部の第35節が11日に行われ、ラス・パルマスは敵地でマラガに0−2で敗北。“プリメーラ”への自動昇格権、および昇格プレーオフ出場権を争うライバルとの直接対決を落としたことで、ラス・パルマスの順位は7位と、昇格プレーオフ出場圏外に転落したが、チームにとっ