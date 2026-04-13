RB大宮アルディージャは13日、原博実氏が代表取締役社長を退任することを発表した。原氏は、三菱重工、三菱自動車（浦和レッズの前身）でプレー。日本代表としても75試合に出場し37得点を記録するなど活躍。引退後は、そのまま浦和でコーチやユース監督などを歴任。1998年には監督に就任した。2002年にはFC東京の監督に就任。1度は退くも2007年に再就任すると、2009年には日本サッカー協会（JFA）の技術委員長に就任。長らくJF