【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが、グループ初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌となる4thシングル「でこぼこライフ」を6月17日にリリース。このたび、同シングルの共通カップリング曲が「PRIDE」に決定した。 ■Aぇ! groupがジュニア時代から大切に歌い続けてきた代表曲「PRIDE」 「PRIDE」は、自分の信念を貫きながら前に進もうとする姿を描いたバンド曲。