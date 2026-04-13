4月第2週（4月6日～4月10日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇4月7日 三井住友ＤＳ・ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセットファンド（フューチャーガイド） 運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇4月8日 未来の光 米国小型株式ファンド（未来の光ＵＳＡ） 運用会社：カレラアセットマネジメント 〇4月10日 グローバルＡＺボンドファンド 運用会社：楽天投信投