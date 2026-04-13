13日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝159円71銭前後と、午後5時時点に比べ11銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝186円63銭前後と5銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース