中国メディアの観察者網によると、ショート動画アプリ、TikTok（ティックトック）の中国国内版である抖音（ドゥイン）は11日、「趙一鳴は日本ブランド」など1500余りのデマに対処したと発表した。発表によると、他のプラットフォームから転載されたデマや、企業のブランド名、ロゴデザイン、所在地などに対する根拠のない陰謀論的解釈またはさらに踏み込んだデマを発見したため対処したという。具体例として、小さな赤い点のあるブ