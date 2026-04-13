2026年世界インターネット大会アジア太平洋サミットが4月13日午前、香港コンベンション・アンド・エキシビション・センターで開幕しました。本サミットの会期は2日間で、「デジタル・インテリジェンスがもたらす力 革新的発展--サイバー空間運命共同体の共同構築」をテーマに、アジア太平洋地域の革新的技術に焦点を当て、地域の制約を超えて、グローバルなデジタル革新と技術交流を新たな段階へと推進することを目指します。李家