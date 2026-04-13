大塚製薬（本社・東京）は、健康飲料「ポカリスエット」の新CMを2026年4月11日、全国で放映開始した。「ポカリ、のまなきゃ。」シリーズ第25弾となる。CMは「四股をふむ」編と「すり足」編、「ヒトの60%」編。俳優の吉田羊さん、鈴木梨央さんと、大相撲の大関・安青錦関が共演している。相撲の基本稽古である「四股」や「すり足」といったシーンを通し、汗をかきカラダに必要な水分と電解質補給の大切さを描いたものだ。「おれより