NTT西日本は3月26日、福井県坂井市三国町にて、観光を軸とした地域活性化を目指す「三国湊共創プロジェクト研究」の最終発表会を開催した。発表会では、全国から選ばれた12名の研究員が、それぞれの強みを活かした事業構想を発表。研究員には地元事業者のほか、地域外から参画したメンバーも含まれており、多様な視点から三国湊の資源を活かした提案となった。会場には坂井市長をはじめとした市の関係者や、地域の企業関係者など50