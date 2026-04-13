ポイ活アプリ「LINE WALK」で、「LINEマンガ」を読むだけでポイントが貯まる新機能の提供が始まっている。両サービスの連携により4月6日から利用可能となり、きょう13日からは開始を記念したキャンペーンも実施されている。【漫画】人気作『ゴッドオブキラーズ』衝撃の第一話とは？新機能では、「LINE WALK」のアプリ内から「LINEマンガ」で作品を読むと、「LINE WALK」内の専用ゲージ（ポイント獲得までの進捗を示すバー）が