プロ野球解説者の赤星憲広氏が今季のパ・リーグ順位予想を改めて発表。首位から順にソフトバンク、日本ハム、ロッテ、オリックス、西武、楽天としました。4月12日の日本テレビ「Going! Sports&News」に生出演した赤星氏は『どこよりも遅い順位予想』として、開幕から各球団5カードを終えたタイミングでの今季順位予想を発表。5位に西武、6位に楽天と予想します。4位オリックスの理由には宮城大弥投手がケガで戦列を離れたこと