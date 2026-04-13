元宝塚歌劇団星組トップスター湖月わたるが13日、大阪市内で、宝塚歌劇団退団20周年記念公演「TUMBLEWEED（タンブルウィード）」（兵庫・宝塚バウホール＝11月6〜8日、東京・よみうり大手町ホール＝11月12〜14日、愛知・御園座＝11月18〜19日）の取材会に出席した。退団20周年の節目を迎え「20年後も、まさかステージで表現できているとは思っていなかった」と感謝し、年を重ねても活躍する先輩たちの姿に刺激を受けているといい「