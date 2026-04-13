青空が広がる2月下旬、東京体育館の前を歩くフリーアナウンサー・有働由美子の姿をキャッチ。陽気に腕を振りながら歩いており、傍から見てもご機嫌な様子だ。その次の瞬間、「あっ」と声をあげたかと思いきや、ドテッ！ と派手に転倒してしまったのだ。大丈夫なのかーー。目撃した通行人が様子を語る。「まさか有働さんがドラマの撮影をしているとは思わず、二度見しましたよ。報道番組のキャスターというイメージが強いですか